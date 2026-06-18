６月18日、清水エスパルスMF宇野禅斗のブンデスリーガ１部ボルシアMGへの完全移籍が正式に発表された。契約期間は2030年６月30日までとなる。昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを飾った22歳に対して、現地では早くも期待が高まっている。ボルシアMGの公式サイトによれば、クラブのスポーツディレクターを務めるルーベン・シュレーダー氏は、「禅斗は守備意識が高く、戦術的に規律正しく、闘志にあふれ、エネルギッシュなミ