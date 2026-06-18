国際サッカー連盟（FIFA）審判委員会会長のピエルルイジ・コッリーナ氏が、ワールドカップ本大会史上通算1000試合目の試合において、レフェリーウェアが特別仕様になることを発表した。W杯の記念すべき通算1000試合目の試合は、今大会のFIFAワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表対チュニジア代表の一戦となる。この節目の試合で、レフェリーウェアは特別仕様となることが決定。アディダスのロゴとスリーストライプが