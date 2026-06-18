気象情報です。 18日は雲が広がり、雨が降った時間もありましたね。 19日は梅雨前線の影響を受けて、午後を中心に雷や激しい雨が降るところもありそうです。 また、気象台によりますと、19日の夜から20日(土)にかけて、県内の広い範囲で警報級の大雨となる可能性があるということです。 最新の情報を確認するようにしてください。 ▽19日(金)の天気 ▽19日(金)の気温 ▽19日(金)の洗濯情報