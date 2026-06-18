プロバスケットボール・B.LEAGUE（Bリーグ）の群馬クレインサンダーズに所属する中村拓人選手は6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表し、和装での夫婦ショットを公開しました。【写真】結婚発表のプロバスケ選手、和装の夫婦ショット公開「来シーズンは奥様のためにも優勝しましょう！」中村選手は「ご存知の方もおられるかと思いますが、結婚いたしました」と報告し、1枚の写真を投稿。和装した中村選手と妻が頭を下