雲仙市の国道で、車と原付バイクが衝突する事故がありました。 バイクを運転していた80代の女性が、頭から出血するなどして病院に搬送されました。 18日午前11時頃、雲仙市国見町の国道251号の交差点で、諫早市方向に直進していた軽乗用車と対向の原付バイクが衝突しました。 警察によりますとこの事故で、原付バイクを運転していた80代の女性が頭から出血するなどのケガをしましたが、病院への搬送時意識はあっ