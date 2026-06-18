All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった、三重県在住66歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：リトープス年齢・性別：66歳・男性居住地：三重県家族構成：本人のみ住居形態：賃貸リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の世帯年収：850万円現預金：4000万円リスク資産：0円「現役のころから年金生活が赤字になるだろうと思っていた」年金生活で貯