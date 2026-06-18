週末は日本の南海上の前線が北上し、さらに日本海を低気圧が通過する見込みです。20日(土)や21日(日)は九州から東北まで雨が降り、雨の降り方が強まるところもありそうです。18日(木)正午の天気図です。大陸から関東の南の海上にかけて前線がのび、西日本では雲がかかっています。20日(土)午前9時の予想天気図ですが、梅雨前線が北上し、さらに朝鮮半島付近に低気圧があり、日本海を進む見込みです。前線の影響や低気圧の通過にと