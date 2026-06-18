LINEでは、2026年6月18日から父の日（6月21日）までの期間限定で、父の日にぴったりな隠し背景エフェクトが登場しています。特定のキーワードをトークルームで送信すると、黄色い花束を持ったブラウンが画面いっぱいに出現するサプライズ演出を楽しめます。iOS版・Android版どちらでも対応しています。【画像】若者世代が「おじさん」を感じる絵文字一覧「父の日」の隠しキーワードは何個ある？トークルームで以下のキーワードのい