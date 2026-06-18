大阪の知事と市長に出直し選の選挙費用32億円の返還求めて住民が提訴です。 訴状などによりますと、ことし2月に行われた吉村知事と横山市長の出直しダブル選について、「大阪都構想の再推進という党の都合による身勝手で違法なもの」などとして大阪市に住む男性が知事と市長に選挙費用約32億円の返還を求めて提訴しました。 （原告男性）「党利党略というか、私利私欲というか、ひたすら大阪都構想を進めたいというので、