徳光和夫（85）が、18日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』（後7：00〜8：00）に出演。「俳句の才能査定ランキング」で、盛大な“言い間違い”で笑いを誘った。【番組カット】徳光和夫から「トンカツさん」と言われた芸人「俳句の才能査定ランキング」は「6月の山手線」をお題に、5人が言葉のセンスを競う。最年長は、過去4度の才能アリを誇る85歳の徳光。前回「才能ナシ最下位」という屈辱を味わった徳光は「最高齢特待生になり