京都の観光地・天橋立でまたクマの目撃情報がありました。警察が注意を呼びかけています。 18日午後6時20分ごろ、京都府宮津市字大垣の山際で「クマ1頭がいました」と警察に通報がありました。 場所は天橋立ケーブルカー・リフト府中駅の西側付近です。警察によりますと、通報した人は寺の近くにいたクマが西のほうへ移動していくのを目撃したということです。 クマは山に入っていったとみられていますが、西の方角