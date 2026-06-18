クマ18日午後1時15分ごろ、岩手県二戸市と一戸町にまたがる山中で、漆の採取作業を終えて車に戻ろうと歩いていた二戸市の男性会社員（33）がクマに襲われ、顔や背中、腰にけがをした。命に別条はないという。二戸署によると、男性は1人で入山。襲ったクマは成獣とみられ、近くに子グマ1頭がいた。男性は自力で下山し、近くの住宅で電話を借りて自ら119番、病院に搬送された。