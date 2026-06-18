東南アジアでよく見かける三輪自動車のトゥクトゥク。いま、日本でもじわじわ人気が出てきているんです。どんな魅力があるのか、実際に使っている人に話を聞きました。【写真を見る】ちょうど良いかも！？トゥクトゥクがじわじわ人気「母たちの強い味方」 150円で100キロ走行！東南アジアでよく見かけるアレを日本向けにカスタム軽から乗り換えたのは…東南アジアで有名なあの“トゥクトゥク”⁉雨が降った18日朝の都