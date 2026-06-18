【エビアン＝阿部真司】米国のトランプ大統領とイランのマスード・ペゼシュキアン大統領は１７日、軍事行動の即時終結を宣言する覚書にそれぞれ署名し、発効した。イランの核開発問題や制裁解除などの重要課題を巡っては「最終合意」を目指し、最大６０日間の交渉に入る。約３か月半続いた戦闘状態に終止符を打つもので、中東情勢は新たな局面に入った。トランプ氏は署名に先立ち、先進７か国（Ｇ７）首脳会議閉幕後の記者会見