【漫画】本編を読む真面目に頑張ることが正しいとわかっているのに、朝起きるだけでしんどい日もあるし、会社に向かう足が重くなる日もある。『サボり先輩』（地球のお魚ぽんちゃん/実業之日本社）は、そんな社会人の誰もが抱える本音を描いた、ゆるく笑えて少し救われる4コマ漫画だ。地球のお魚ぽんちゃん氏は、アニメ化されさらに注目を集めている『霧尾ファンクラブ』（実業之日本社）の著者。氏ならではの独特の間やじわじ