夫婦関係のすれ違いは生涯我慢しないといけないのか。精神科医の和田秀樹さんは「平均寿命が延びた今、気の合わない相手と我慢して過ごすのはもったいない。1回目は社会的な結婚と割り切り、老後に本当に気の合うパートナーを見つけて2回目の結婚をする。そのためにも、熟年離婚は積極的に考えるべき選択肢だ」という――。（第2回）※本稿は、和田秀樹『60歳からの人間関係整理術』（河出新書）の一部を再編集したものです。写真