原宿系YouTuber・クリエイターとして活動するしなこさんが、ヴィジュアル系バンドマン風のヘアメイクを施した姿が公開され、普段の姿とのギャップが話題となっている。「かっこいい」「ビジュが良すぎる」驚きの声しなこさんは、活動休止中のヴィジュアル系バンド「MALICE MIZER（マリスミゼル）」のギタリスト、Mana様がプロデュースするブランド「Moi-meme-Moitie（モワメームモワティエ）」のオンラインサロンの企画で、「エレ