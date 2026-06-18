【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様】 発売日・価格：未定 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ 試作アッシマーTR-3［キハール］宇宙仕様」の商品化決定を発表した。発売日や価格は共に未定。 本製品は、「ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに」より「試作アッシマーTR-3［キハ