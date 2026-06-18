◆全日本プロレス「スーパーパワーシリーズ２０２６」（１８日、後楽園ホール）全日本プロレスは１８日、後楽園ホールで「スーパーパワーシリーズ２０２６」を開催した。立見券も含めすべての席種が完売し当日券なしの沸騰大会。ＮＷＡ世界ヘビー級選手権で王者・〓ザ・スリルビリー〓サイラス・メイソンが芦野祥太郎と対戦した。メイソンは、１９９１年１２月２４日、米テネシー州メアリービル出身の３４歳。身長は１９６セ