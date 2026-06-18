芸能界屈指のサッカー通で、「ＤＡＺＮ」の中継ゲストとして北中米Ｗ杯を取材中の女優・影山優佳が１８日、ＳＮＳで１４日（日本時間１５日）に行われた日本―オランダ戦の観戦記をＳＮＳでつづった。強豪オランダに対し、２度もリードを許しながら執念で追いついた日本代表へのエール。特に米ダラスに足を運び、声援を送り続けた日本サポーターたちに敬意を表し、肌で感じたことを言葉に込めた。「建前とまでは言わないが、