中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京6月18日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は18日、米国が日韓と「拡大抑止」に関する協議を相次ぎ開催したとの質問に対し、米日などによる「拡大抑止」強化の動きに深刻な懸念を表明した。林氏は次のように述べた。「拡大抑止」は冷戦の産物である。一部の国は地政学的目的から核抑止協力を強化し、核拡散や核衝突のリスクを高めている。核不拡散条約（NPT）再