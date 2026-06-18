将棋の八大タイトルのひとつ、「棋聖戦」五番勝負の第二局があす行われます。第一局は、藤井聡太棋聖に惜しくも敗れた富山市出身の服部慎一郎七段。実は前回の対局では和服の色にふるさと・富山への思いを込めていました。富山市出身の服部七段は、7連覇を狙う藤井棋聖を相手に、自身初のタイトル戦に挑んでいます。今月4日に行われた第一局は、休憩を挟みながら10時間近くに及び、99手目、藤井棋聖が3四歩を指したところで、服部