北陸電力は能登半島地震の被害からの復旧作業で状況を確認するドローンの飛行などに課題があったとして、その対策と合わせて公表しました。これはきょう、北陸電力が富山市で開いた会見で説明しました。おととしの能登半島地震では、石川県を中心に最大でおよそ4万戸の停電が発生しました。復旧に当たっては、被災状況を把握するためのドローンの飛行の申請に、長い時間を要したほか、復旧拠点が不足するなどの課題が