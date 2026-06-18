2024年11月、千葉県野田市の住宅に侵入し、ショルダーバッグなど140万円相当を盗んだとして指示役など5人が逮捕された事件で、事件の首謀者とみられる暴力団組員の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、指定暴力団稲川会傘下組織組員の橋口七海容疑者（25）です。警察によりますと、橋口容疑者は仲間とともに2024年11月、野田市の住宅に侵入し、ショルダーバッグなど140万円相当を盗んだ疑いがもたれています。こ