日本銀行が政策金利を1％と31年ぶりの高さに引き上げたことを反映し、県内の銀行でも金利引き上げの動きが出ています。北陸銀行は、普通預金の金利を現在の0.3パーセントから0.4パーセントに引き上げるときのう発表しました。一方、変動型住宅ローン金利の基準となる短期プライムレートも0.25ポイント引き上げて3.075パーセントにします。いずれも8月3日から適用します。今後、定期預金の金利も引き