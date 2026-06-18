お笑いタレント・くまだまさし（52）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。家族の休日投稿が話題を呼んでいる。「今日は家族でディズニーシーに行く予定を立ててたので仕事をオフにしてました」と書き出したくまだ。「そしたら娘が急に驚く事を言ってきた『17日友達とディズニーシー行く事になった』」と振り返った。「『えーーーー仕事オフにしたのにー』と思ったけどしょうがねぇー友達同士で行った方が楽しいから、楽