大相撲パリ公演に参加した横綱大の里（二所ノ関）、琴桜と安青錦の両大関らが搭乗した帰国第２便が１８日、東京・羽田空港に到着。幕内琴栄峰（２２）＝佐渡ケ嶽＝は持ち味の四股への大きな反響を手応えに、さらなる成長を誓った。自身の後援会の公式インスタグラムに、エッフェル塔の前で高く足を上げる四股の画像が投稿された。大きな反響を集め「一生に一度できるかのことだと思うので、すごい貴重な経験ができました」と喜