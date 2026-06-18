ボートレース平和島の4日間シリーズが18日に開幕した。初日、上々の動きを示していた一人が田中京介（35＝福岡）だ。初日は6、11Rに2、4号艇で出走。前半6Rは2コースからコンマ14のトップスタートを踏み込んで豪快に先捲りを決めた。「手前のカカリは来ていたので握っていって結果オーライでした。それに思いのほか進んでいましたね。足は特訓から行き足が良かったし悪くない」と早くも好感触を得ていた。続く4コースカド