１８日午後１時１５分頃、岩手県二戸市と一戸町にまたがる山林で、同市の会社員男性（３３）がクマに顔や背中などをひっかかれた。男性は病院に搬送されたが、命に別条はないという。二戸署の発表によると、男性は漆を採取するために山林へ入り、帰宅途中に親子とみられるクマ２頭と遭遇し、うち親グマと思われるクマに襲われたという。男性は近くの民家まで自力で歩き、自ら１１９番した。