サッカー元日本代表ＤＦの田中マルクス闘莉王氏が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「闘莉王ＴＶ」を更新。１４日（日本時間１５日）のＷ杯北中米大会・１次リーグＦ組、日本−オランダ戦の日本代表について論評した。この日は守備的ＭＦとＤＦが対象で、鎌田大地、佐野海舟のコンビについて「とてつもない運動量だった。２人合わせて９点」と高得点をつけた。鎌田は１−２の後半４４分に値千金の同点ゴール。小川航基