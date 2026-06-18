女優・グラビアアイドルの佐々木ほのかさんが、FLASH最新号に登場しました。【写真】「FLASHゲットしてくれましたかー？」と投稿した佐々木ほのかさんさん佐々木ｓんは2025年4月にアイドルグループ「アップアップガールズ(2)」を卒業。現在は女優として活動している。同号では、オレンジ色のストライプ柄のビキニを着用。前かがみになって深い谷を強調したポージングを披露しています。佐々木さんはXに「FLASHゲットしてくれました