私（カナ）は夫と2人の子どもたち（ともに小学生）の4人家族です。私がフルタイム勤務でも家庭と仕事を両立できているのは、夫がフレキシブルに出勤と在宅を使い分けることができるから。とはいえ、かつて子どもたちが小さかった頃は、子どもの急な病気などは私も毎回職場に頭を下げて大変でした。そんなとき助けてくれたのが、職場の先輩たちだったのです。なので今、私は子育て中のママたちを精一杯フォローし、次の世代に優しい