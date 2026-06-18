小学校に入学するずいぶん前から行われる「ラン活」。早い段階で買っておかないと、子どもの好きな色のランドセルが売り切れになってしまうこともあり、気にしているママもいるのではないでしょうか。一方で加熱気味の「ラン活」については、厳しい意見もあるようです。ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。『ランドセルに数万円のお金を使う風潮に疑問。6年間使うものだからって言うけど、なんで6年間も使い続けなきゃ