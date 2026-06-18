ゆりやんレトリィバァが、6月18日（木）に、映画『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』高校生特別上映会に振付師のakaneとともにサプライズ登壇。参加した高校生からは黄色い歓声が上がった。【写真】真っ赤なノースリーブのドレスで登場したゆりやんレトリィバァ■即興ダンスバトルは見事高校生に軍配！6月19日（金）から6月25日（木）までの期間限定で、全国9都市／10劇場でリバイバル上映される『ハイスクール・ミ