愛知県一宮市で去年5月、妊婦が車にはねられ死亡し、帝王切開で取り上げられた赤ちゃんにも重い障害が残った事故。迎えた判決の日、夫は法の判断に何を感じたのでしょうか。 ■「妻を返せ 娘の未来を返せ」迎えた判決の日 2026年5月21日。バースデーカードをはじめ、たくさんの祝福に包まれて目を閉じる女の子。名前は日七未ちゃん。この日で1歳の誕生日を迎えました。 枕元には、写真の