諫早市長野町の交差点で、午後1時前、島原道路の長野インターチェンジから川床町方向へ右折しようとした普通乗用車と直進してきたトラックが衝突しました。 さらに、トラックが反対車線にはみ出し、交差点で停車していた別のトラックに衝突しました。 警察によりますと、3台にはそれぞれ運転手だけが乗っていて、いずれも命に別条はないということです。