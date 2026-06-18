3か国で開催中のFIFAワールドカップ。広島市のホテルでは開催国の料理を楽しめるなど、盛り上げに一役買っています。商業施設「パセーラ」では、連日パブリックビューイングが行われています。営業時間中は、全試合を大画面に映し出します。■オーストリアからの観光客「入った！ゴール！」17日はオーストリアからの夫婦が観戦です。■オーストリアからの観光客「広島を旅行して