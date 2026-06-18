売り上げランキングのアイアン部門では今週も『スリクソン ZXi5』が1位。2024年11月の発売から1年半以上経過しても人気No.1を継続している。そんな絶対王者に対抗馬はあるのか？PGAツアースーパーストアつくば学園通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。【ランキング】トップ10をまとめて発表プロギア、キャロウェイのフォージドがランクイン「アイアンはフォージドモデルが人気があり、今年発売したモデルだとキャロウェイの『X