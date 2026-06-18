“アレン様”ことタレント・アレンが18日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、あの売れっ子芸人に物申した。アレン様は「この芸人、最近迷走してなぃ？？？」とし、お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやに言及。せいやは7日と15日深夜に放送されたテレビ東京「※女性は見ないでください」（日曜深夜0・30）に出演、そこで“過激発言”を連発していた。アレン様と共演経験のあるせいやはXで「やばい…アレン様がきた」と恐怖