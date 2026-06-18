女優の檀れい（54）が18日、自身のインスタグラムを更新し、仲良しの女優との「ランチデート」を報告した。「先日、愛耀子ちゃん（あみちゃん）とランチデートしました」と元宝塚歌劇団の女優・愛耀子と笑顔の2ショットを投稿。「宝塚時代、組み替えで1年間だけ在籍した雪組であみちゃんとは仲良くさせていただきました！」と関係を説明し、「1学年下のあみちゃんは、誰よりもしっかりしていて気持ちの良いほどの明るい性格