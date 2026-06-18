ユーチューブの公式チャンネルの登録者数が10万人を超え、「銀の盾」を受け取る片山財務相（左）＝18日午後、国会片山さつき財務相は18日、ユーチューブの公式チャンネルの登録者数が10万人を超えた記念として、ユーチューブを運営する米グーグルから「銀の盾」を国会内で受け取った。片山氏の事務所によると、財務相就任後の2025年11月に10万人を突破し、現在の登録者は約20万人という。公式チャンネルでは、片山氏が高市政権