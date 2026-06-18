【WWE】SMACK DOWN（6月12日・日本時間14日／ロードアイランド・プロビデンス）【映像】3人まとめてぶっ飛ばす“美しすぎる”ムーンサルト今最も跳べる陽キャラ女子レスラーが、鋭角度のクロスボディからロープ綱渡り、そして3人を巻き込むムーンサルト・アタックと、異次元のパフォーマンスを連発。次世代ハイフライヤーの無双ぶりにファンも「フォームが美しい」「すげえな」「最高すぎる」と