みなさん「味噌汁」以外に「お味噌」使っていますか？発酵食品で、塩分代わりにもなり、ちょっと加えるだけで味が調う万能調味料でもあるんです。今回は味噌の魅力に注目です。【写真で見る】味噌を使った簡単・おいしい♪ 料理の作り方“味噌汁”以外でも楽しめる？ “噌（ソ）ムリエ”が好みの味噌を提案東京・江東区の味噌店「佐野みそ 亀戸本店」には、所狭しと、いろいろな種類の味噌がズラリと並んでいます。客「