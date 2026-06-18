5月のカンヌ映画祭（フランス）で日本人初の女優賞を受賞した「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督、19日公開）主演の岡本多緒（41）が18日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われたユニクロ「PEACE FOR ALL×難民映画基金ショートフィルム特別上映会」に登壇した。難民映画基金は、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）親善大使を務めるオーストラリアの俳優、プロデューサーでケイト・ブランシェット（57）が、25年のロッテ