女性５人組アイドルグループ・ＲＥＭＩＣ（リミック）が１８日、東京・白金高輪ＳＥＬＥＮＥｂ２でデビューライブを開催。楽曲全５曲と衣装が初公開され、グループ公式ホームページ開設と楽曲リリースがサプライズ発表された。共鳴（ＲＥｓｏｎａｎｃｅ）、瞬間（Ｍｏｍｅｎｔ）、そして挑戦へ（ＩｎｔｏｔｈｅＣｈａｌｌｅｎｇｅ）から名付けられた同グループ。元青春高校３年Ｃ組メンバーの持田優奈、元ＨＫＴ４８の石