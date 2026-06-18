ボートレース戸田の「ヴィーナスシリーズ第６戦戸田中央メディックス埼玉杯」が１８日、開幕した。登みひ果（２６＝兵庫）は３号艇の７Ｒ、コンマ０６の好スタートから握ってバックは大石真央、実森美祐と先頭争い。道中は激戦も３周１Ｍで追いすがる実森を振り切って１着、好発進を決めた。「回ってから直線につながるところがいい。実森選手より良かったし余裕があった」と舟足に好感触。一方で「まだ新ペラは納得いくように