ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「９ＳＡＲＩＧＲＯＵＰ」は１８日、「マーダレーション２ＭＵＲＤＥＲＡＴＩＯＮ２」を公開した。マーダレーションはラッパーの漢ａ．ｋ．ａ．ＧＡＭＩが手掛けるヒップホップと格闘技の融合コンテンツで、２回目となった今回はビル屋上にマットが敷かれる異次元空間で行われた。格闘家の高橋知哉は「前回よりも危ない空気が。ホンマにここで試合する？前代未聞ちゃうかな」と武者震い。