ボートレースびわこの「大阪スポーツ杯争奪第３１回におの湖賞」が１９日、開幕する。前原大道（２９＝岡山）は、前検日のスタート特訓を終え「出足、行き足がだいぶ重たかった。直線自体は普通くらい。とりあえずプロペラしようかなという感じです」と不満顔。２連率２０％、７１号機の底上げは急務だ。２０２６年後期適用勝率は７・２６とキャリアハイ。審査期間が変わった５月以降も、ここまで７・１０の高水準。それで