ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』製作の舞台裏を描いたリチャード・リンクレイター監督の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』（2026年7月10日公開配給：AMG エンタテインメント）の本編映像と5点が公開となった。また、ヌーヴェルヴァーグ作品を収録したコンピレーションアルバムの発売、公開記念イベントや特集上映の情報も到着している。リチャード・リンクレイター監督の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』の本編映像と5