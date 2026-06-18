崖っぷちの右腕に、まだ最後通告は突きつけられなかった。低迷するメッツで苦しい立場に置かれている千賀滉大投手（３３）に、ひとまず次回登板のチャンスが与えられる見通しとなった。腰椎炎症による負傷者リスト入りからメジャー復帰を果たした１６日（日本時間１７日）のレッズ戦では４回２安打４失点、４四球５奪三振の内容で今季５敗目となり、本来の姿を示し切れず。ローテーション剝奪や再調整の可能性が取り沙汰さ